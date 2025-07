Policiais civis apreendem drogas, fuzis e R$ 350 mil

Operação no bairro Ipê resulta na prisão de duas pessoas, apreensão de fuzis, drogas e mais de R$ 350 mil em espécie

Por RODRIGO DIAS

Em uma ação de grande impacto no combate ao crime organizado, a Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil do Amapá desmantelou um esquema de tráfico de drogas e armas, resultando na prisão de duas pessoas e na apreensão de um verdadeiro arsenal, além de uma vultosa quantia em dinheiro.

A operação foi deflagrada nesta sexta-feira (19), nos bairros Ipê, na zona norte de Macapá, e Marco Zero, zona sul. Informações preliminares indicam que, durante a incursão, os agentes retiraram de circulação dois fuzis de alto poder destrutivo, uma pistola Glock e diversas munições de calibres variados.

Além do armamento pesado, foram apreendidos aproximadamente 4,5 quilos de entorpecentes prontos para comercialização e mais de R$ 350 mil em espécie — valor que a polícia acredita ser oriundo diretamente do tráfico de drogas. Também foram localizadas balanças de precisão e celulares utilizados na prática criminosa.

A operação representa um duro golpe contra a estrutura financeira e bélica de uma forte logística criminosa que atuava na região. As duas pessoas detidas foram encaminhadas à delegacia para os procedimentos cabíveis.

O material apreendido passará por perícia, e as investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar e responsabilizar todos os envolvidos no esquema. A Polícia Civil do Amapá ainda realiza novas incursões e deve se pronunciar oficialmente nos próximos dias.