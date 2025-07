Policial Penal é executado a tiros em Santana

Caso foi registrado nesta quinta-feira (17), na casa da vítima, no bairro Paraíso, município a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um crime com características de execução foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (17), no município de Santana, a 17 km de Macapá. Um policial penal foi a morto a tiros em oficina. O atirador estava em uma bicicleta e fugiu.

Testemunhas relataram que no momento do crime, o autor do crime ainda esperou o melhor momento para realizar os disparos. Câmeras de segurança de estabelecimentos, mostram o momento em que o atirador que estavam com uma camisa manga longa e capuz, estaciona a bicicleta próximo do local do crime.

Logo em seguida, o criminoso foge em disparada, tomando rumo ignorado. A vítima foi identificada sendo Estevam Carvalho Trindade. A Polícia Militar esteve no local e fez o isolamento da área até a chegada da perícia.

Neste momento, diversas equipes policiais entre elas GTA e Polícia Civil, realizam incursões na cidade, em busca de prender o atirador. Até o fechamento da reportagem, o criminoso ainda não havia sido preso.