Policial que já havia resgatado família de incêndio salva bebê engasgada em Macapá

Episódio ocorreu no Conjunto Habitacional São José, na zona sul da capital do Amapá.

Por RODRIGO DIAS

Um momento de desespero se transformou em alívio e gratidão na noite do último domingo (6), graças à ação rápida e precisa de policiais militares do 1º Batalhão da PM do Amapá. Uma recém-nascida de apenas 18 dias, engasgada e sem conseguir respirar, foi salva após ser levada às pressas ao quartel por seus pais, José Herlison dos Santos Monteiro e Rayelli Santos da Cunha.

A pequena Jhenifer Helena Cunha Monteiro chegou nos braços do pai por volta das 18h50, no 1º Batalhão, que fica dentro do Conjunto Habitacional São José, onde a família reside, no Bairro Buritizal. Em pânico, os pais buscavam socorro imediato.

De prontidão na equipe Tigre 3, o sargento Wosghignton agiu com serenidade, mesmo sabendo que cada segundo era decisivo para salvar a vida da criança. Com habilidade, executou as manobras de primeiros socorros para desobstrução das vias aéreas da bebê. Em poucos instantes — que pareceram uma eternidade —, Jhenifer Helena voltou a respirar, para o alívio de todos os presentes.

A ação continuou com a equipe comandada pela sargento Izonete. Os policiais colocaram a criança e os pais na viatura e seguiram imediatamente para a Unidade Básica de Saúde (UBS) Lélio Silva, que fica nas proximidades.

Na UBS, a recém-nascida foi atendida pelo médico plantonista, Thiago Ghammachi, que estabilizou o quadro da criança. Ela segue em observação e passa bem. O médico destacou a importância da intervenção da PM, que foi determinante para o desfecho positivo.

Outras vidas salvas

Essa não foi a primeira vez que o sargento Wosghignton protagonizou um resgate. Em 2020, durante um incêndio de grandes proporções no bairro Congós, ele e outros militares salvaram duas crianças e dois adultos que estavam presos nos fundos de uma casa em chamas.

“Esses episódios reforçam o papel essencial da Polícia Militar, não apenas na linha de frente e em situações críticas da segurança pública, mas também salvando vidas e trazendo esperança para famílias amapaenses. Tudo isso graças aos treinamentos que a corporação nos oferece”, resumiu o militar.