Populares incendeiam caminhonete envolvida em acidente que matou mototaxista

Acidente com desfecho trágico ocorreu no bairro Cajari, no município de Laranjal do Jari

Da REDAÇÃO

Um grave acidente de trânsito resultou na morte do jovem mototaxista Paulo Henrique Lopes do Nascimento, de 19 anos, na noite deste domingo (13), no bairro Cajari, em Laranjal do Jari, no sul do Amapá. A tragédia gerou forte comoção e revolta entre moradores da região, que atearam fogo no veículo envolvido na colisão.

Segundo informações preliminares, o acidente aconteceu nas proximidades de um estabelecimento conhecido como Mercado da Noca, quando uma caminhonete de cor prata colidiu frontalmente com a motocicleta conduzida por Paulo Henrique. Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros socorros no local, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e chegou ao Hospital Estadual de Laranjal do Jari já sem vida.

Instantes após o acidente, populares revoltados atearam fogo na caminhonete. Imagens do carro em chamas circularam rapidamente pelas redes sociais.

As autoridades investigam as circunstâncias do acidente e apuram a eventual responsabilidade criminal do motorista. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde ou paradeiro do condutor.