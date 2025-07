‘Predador sexual’, professor dava aulas particulares para cometer estupros, diz PF

Investigação resultou em 2 mandados de prisão e 2 de busca e apreensão, cumpridos Macapá e na cidade de Afuá (PA).

Um homem que se apresentava como professor particular usava as aulas para abusar sexualmente de crianças, segundo a Polícia Federal. Ele foi preso nesta quarta-feira (2) durante a Operação Predadores, deflagrada nos municípios de Macapá (AP) e Afuá (PA).

A investigação revela que o suspeito aproveitava a confiança das famílias para se aproximar das vítimas – ele oferecia aulas particulares como forma de acesso direto a menores de idade. Além disso, usava como estratégia de manipulação presentes e comida, para conquistar a confiança das crianças.

Outro investigado adotava uma abordagem diferente: envolvia-se com mães solteiras para ter acesso aos filhos. Em um dos casos, foi identificado o uso de uma menor de idade como “isca” para atrair outras crianças e facilitar tanto os abusos quanto a produção de material com conteúdo criminoso.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar do Amapá e de policiais militares de Afuá, no Pará, onde também foram cumpridos mandados. Ao todo, a investigação resultou em dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão, executados em Macapá, no Bairro Beirol, e na cidade de Afuá (PA).

Ambos alvos já tinham antecedentes por crimes sexuais. Eles vão responder por estupro de vulnerável, produção, compartilhamento e armazenamento de material contendo abuso sexual infantojuvenil. Os nomes dos investigados não foram divulgados pelas autoridades.