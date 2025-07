Prefeitura identifica 121 lixeiras viciadas na capital

Zona Sul concentra maior número de pontos críticos; operação de hoje retirou 8 toneladas em ponto irregular de descarte

Da REDAÇÃO

A Prefeitura de Macapá retirou, nesta quarta-feira (30), cerca de 8 toneladas de entulhos e resíduos sólidos de uma lixeira viciada no bairro Universidade, na zona sul da capital. Ao todo, a Zeladoria Urbana afirma ter mapeado 121 lixeiras viciadas em Macapá, sendo 51 somente na zona sul, a região com maior concentração de focos críticos de lixo.

Além da remoção dos resíduos, a ação contou com o apoio de caminhões, tratores, pá carregadeira e equipes técnicas de zeladores, com foco também na conscientização da população sobre o descarte correto de resíduos.

De acordo com a Semzur, o acúmulo de lixo em vias públicas representa um risco à saúde pública e ao meio ambiente. Os pontos de descarte irregular estão sendo sinalizados com placas de advertência sobre a infração ambiental, que pode resultar em multas de até R$ 2,5 mil.

Para reforçar o combate a essas práticas, a prefeitura implantou um canal direto com a população por meio do Disk Denúncia: (96) 99132-5389, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. O número serve para receber denúncias de novos focos de lixo e auxiliar a equipe de Zeladoria na identificação de locais para futuras ações de limpeza.

“Estamos empenhados em eliminar todos os pontos de descarte irregular da cidade. A ação de hoje no bairro Universidade é mais um exemplo do nosso compromisso com a limpeza urbana de Macapá. Pedimos a colaboração da população para que utilize os pontos de coleta adequados, acione o Descarta Treco e denuncie qualquer irregularidade através do nosso disk denúncia”, destacou o secretário municipal de Zeladoria Urbana, Helson Roberto.

As operações seguem em todas as quatro zonas da cidade, com o objetivo de tornar Macapá mais limpa, segura e sustentável. A Prefeitura também reforça que está à disposição da população com serviços como o Descarta Treco, que realiza coleta programada de resíduos volumosos mediante solicitação.