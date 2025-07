Procurado por aplicar golpes, jovem é preso na casa da mãe de seu advogado

Acusado de estelionato foi encontrado escondido na casa da mãe do próprio advogado, que também acabou presa.

Compartilhamentos

Atualizado às 16h55

Por SELES NAFES

Policiais civis do Amapá prenderam, no início da tarde desta quinta-feira (31), um homem acusado de aplicar uma série de golpes no município de Santana, a 17 km de Macapá. Gustavo Cristian da Silva Oliveira, de 23 anos, foi localizado escondido na casa da mãe de seu advogado.

Os três – o investigado, o advogado Osny Brito e a mãe dele – foram conduzidos à delegacia, mas apenas Gustavo Cristian estava preso e algemado. As investigações estão sendo conduzidas pelo delegado Danilo D’Ávila. Segundo ele, o advogado e sua mãe não ficaram presos, mas ambos vão ser investigados por possível favorecimento a foragido da Justiça. Após esclarecimentos, eles foram liberados.

Segundo apuração do Portal SN, Gustavo estava abrigado na residência da mãe do advogado, localizada no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

Ele é investigado em pelo menos seis inquéritos por estelionato em Santana. De acordo com as denúncias, se apresentava como corretor de veículos e intermediava supostas revendas. Em um dos casos, uma vítima teria transferido R$ 17 mil pela compra de um carro que nunca foi entregue – e o valor também não foi devolvido.

A operação foi realizada por agentes da Delegacia Especializada de Capturas e Combate à Corrupção (DECCP) de Santana, com apoio da Draco e do setor de Inteligência da Polícia Civil.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ainda não se manifestou oficialmente sobre a prisão em flagrante do advogado Osny Brito. No entanto, integrantes da Comissão de Prerrogativas da entidade estiveram na delegacia e há expectativa de que o advogado seja liberado ainda nesta quinta-feira à tarde.