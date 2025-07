Quadrilha emociona com espetáculo sobre autismo e conquista vaga no Brasileiro

Da REDAÇÃO

Por seis dias, o Arraiá do Povo transformou a zona norte de Macapá em um grande palco de cores, ritmos e tradição. O evento, realizado no Batalhão do Corpo de Bombeiros com apoio do Governo do Amapá, celebrou a cultura junina, mas também abriu espaço para temas de relevância social, como mostrou a quadrilha Simpatia da Juventude.

Com o espetáculo “Autismo – o mundo azul da Fera”, o grupo encantou o público e os jurados ao trazer para o centro da arena o universo do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em meio a figurinos elaborados, passos sincronizados e uma trilha sonora emocionante, a quadrilha abordou os desafios e as belezas de enxergar o mundo sob uma perspectiva diferente.

A apresentação não apenas rendeu aplausos, mas garantiu à Simpatia da Juventude o título estadual no tradicional Forrozão do Primo Sebastian, realizado pela Fejufap. A conquista veio após vitórias nas competições municipais e no Arraiá do Meio do Mundo, completando a chamada tríplice coroa junina do Amapá.

Para o público, o momento foi de emoção e representatividade. Muitas famílias que convivem com o autismo se sentiram reconhecidas e acolhidas ao ver o tema tratado com sensibilidade no maior evento junino do estado.

Agora, com o título estadual em mãos, a Simpatia da Juventude se prepara para representar o Amapá no Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas, que acontece no dia 26 de julho em Maceió.