Levítico 13

Deus é o médico dos médicos, mas Ele também capacita os seres humanos para atuarem no tratamento e cura de doenças. A fé genuína não despreza a ciência. Em Levítico 13, vemos Deus orientando sobre os cuidados com a lepra, uma doença na época incompreendida, e que hoje é tratado com eficiência e medicamentos. Tenha uma ótima semana com nosso Senhor Jesus!