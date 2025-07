Êxodo 31

Todo trabalho feito com dignidade, zelo, eficiência e empenho é uma forma de adoração. Em Êxodo 31, vemos Deus chamando dos artesãos para um trabalho que aparentemente não tinha nada a ver com religiosidade, no sentido tradicional. Não importa se trabalhando varrendo ruas ou programando computadores. Transforme seu dia a dia numa expressão viva de adoração. Tenha um ótimo domingo (6)!