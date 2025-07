Queda de árvore causa susto em Santana

O sinistro ocorreu em trecho da rua Presidente Arthur Costa e Silva e interrompeu o trânsito de veículos.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Uma forte chuva que atingiu o município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá, na noite desta quinta-feira (3), provocou a queda de uma árvore no meio da rua Presidente Arthur Costa e Silva, entre as avenidas Princesa Isabel e Castro Alves, no bairro Central. O incidente assustou moradores da área e interrompeu o trânsito no local.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. No momento da queda, não havia veículos ou pedestres passando pelo trecho. A árvore também não atingiu nenhuma residência, mas galhos e folhas caíram a poucos centímetros de um carro estacionado. Imagens de circuito de segurança registraram o exato momento do acidente.

Rapidamente, equipes da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram ao local para realizar o trabalho de remoção da árvore. A via foi desobstruída em cerca de uma hora e o tráfego, normalizado.

“Logo no início da chuva, começamos a monitorar os pontos de possíveis alagamentos que costumeiramente são afetados quando a chuva é mais intensa. Soubemos da queda dessa árvore, acionamos o Corpo de Bombeiros e, de maneira conjunta, conseguimos rapidamente desobstruir a via. Não houve registro de feridos ou prejuízos”, informou Izandir Santos, coordenador da Defesa Civil Municipal.