Racha de R$ 300 milhões: após briga por pagamentos, empreiteira deixa gestão Furlan

Rua no bairro do Cidade Nova: substituição ocorre após acusações de desequilíbrio nos repasses entre empresas do grupo que venceu licitação para obras de infraestrutura

Por SELES NAFES

O maior contrato da história da Prefeitura de Macapá, no valor de R$ 299,5 milhões, para a execução de obras de asfaltamento, drenagem e calçadas, acaba de passar por mudança de composição empresarial. O consórcio, formado em setembro do ano passado, teve a saída da empresa da família Favacho oficializada no diário oficial da PMM.

De acordo com documento assinado em 14 de julho de 2025 pelo secretário Cássio Cruz, a empresa Cimentos do Norte Comércio e Serviços Ltda decidiu se retirar. No lugar, entrou a Construtora Draiek Ltda, que assume 50% da participação no contrato, ao lado da CFX Empreendimentos Ltda, que continua com a outra metade.

O rompimento acontece após o consórcio “Cidade de Macapá” se tornar alvo de polêmica. Em junho, o Portal SN revelou que a CFX Empreendimentos havia sido acusada pela Cimentos do Norte de ficar com 80% dos pagamentos realizados pela Prefeitura, em desacordo com a divisão contratual originalmente acordada entre as empresas participantes.

A saída da Cimentos do Norte foi justificada, segundo o termo aditivo, por “razões administrativas e de reorganização estratégica interna”.

O contrato total de R$ 299.550.996,88 tem vigência até 29 de agosto de 2025. Segundo o Diário Oficial da União, as obras de asfaltamento devem abranger grande parte da malha urbana da cidade de Macapá.

A Prefeitura de Macapá ainda não se pronunciou sobre o desentendimento anterior nem sobre a redistribuição das responsabilidades entre as novas empresas consorciadas.