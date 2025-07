Relatório da corregedoria expõe ‘rede de vingança’ comandada por delegado do AP

Por SELES NAFES

Uma investigação minuciosa da Corregedoria da Polícia Civil do Amapá revelou detalhes de um escândalo envolvendo o delegado Vladson Souza do Nascimento. O inquérito, concluído no último dia 12 de junho, apontou que o delegado usou a estrutura da Polícia Civil para tramar a prisão flagrante do atual companheiro de sua ex-namorada, forjar provas e, além disso, manteve drogas armazenadas em sua própria sala na delegacia de Pracuúba.

O inquérito, de número 8880/2024, foi instaurado em novembro do ano passado e detalha um enredo de vingança pessoal, abuso de autoridade, tráfico de drogas e destruição de provas. Ao final das investigações, Vladson Nascimento foi indiciado por abuso de autoridade (duas vezes), tráfico de drogas (duas vezes) e porte ilegal de arma de fogo.

Prisão forjada por vingança pessoal

O episódio mais grave relatado no inquérito ocorreu em outubro de 2024, quando o delegado teria orquestrado a prisão de Amadeu Moraes de Souza Júnior e Semiana Maciel Chagas. A motivação, segundo o relatório, foi pessoal: Amadeu teria exposto à esposa do delegado, Soane Ferreira, o relacionamento extraconjugal que Vladson mantinha com Semiana.

O relatório aponta que, após a exposição, Vladson passou a perseguir o casal. Ele criou um perfil falso no Instagram para enviar ameaças a Amadeu Júnior, acessou ilegalmente sistemas da polícia para obter dados pessoais das vítimas e utilizou um dispositivo de rastreamento instalado no veículo de Amadeu para monitorá-lo chamado de “carrapato”.

No dia 23 de outubro, monitorando a localização das vítimas, Vladson se deslocou até Santana, onde, segundo o relatório, teria repassado um “kit flagrante” contendo drogas e arma ao seu cunhado, o tenente da Polícia Militar Estefany Johansson Ferreira, responsável pela abordagem.

Logo após, o casal foi preso na Rodovia Duca Serra, acusado de porte de drogas e arma de fogo. Entretanto, imagens de câmeras de segurança e laudos técnicos comprovaram que a suposta perseguição policial não ocorreu como relatado. Exames e perícias também confirmaram que as vítimas não tinham envolvimento com drogas ou atividades criminosas.

Drogas no gabinete e destruição de provas

Dois meses depois, em dezembro, durante buscas na Delegacia de Pracuúba, onde Vladson era titular, a Corregedoria encontrou drogas escondidas na gaveta de sua mesa. As porções de crack e cocaína tinham as mesmas características das supostamente plantadas no carro das vítimas.

Segundo servidores, apenas Vladson tinha acesso ao local, e não havia registros de apreensões de drogas na delegacia naquela semana.

Quando agentes cumpriram mandado de busca em sua residência, o delegado formatou o celular, destruindo provas que seriam cruciais para as investigações.

O relatório também cita que Vladson vinha monitorando ilegalmente boletins de ocorrência da Corregedoria e usava suas redes sociais para tentar desacreditar o trabalho dos investigadores, insinuando perseguição institucional.

Histórico de abusos e indiciamento

Não é a primeira vez que o delegado é investigado por condutas abusivas. Desde 2018, nove procedimentos apuram excessos de autoridade praticados por ele, incluindo um caso em que teria prendido uma médica grávida por se recusar a realizar um exame sem respaldo legal.

Diante das provas reunidas, a corregedoria indicia Vladson Nascimento e recomenda a aplicação de medidas cautelares como monitoração eletrônica, suspensão do exercício da função e do porte de arma.

Ele continua afastado das funções. Agora, com o compartilhamento de provas do inquérito autorizado pela justiça, inicia-se o Processo Administrativo Disciplinar (PAD), que pode resultar na demissão de Nascimento. O Portal SN tenta contato com a defesa dele.

O caso também foi encaminhado à Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, à Promotoria Criminal e à Auditoria Militar, para aprofundamento das investigações, inclusive sobre o suposto envolvimento do tenente da PM, cunhado do delegado.

O relatório, assinado pelo delegado Tilly Agra Oliveira Marreiro, conclui que as atitudes de Vladson revelam “conduta gravemente incompatível com o cargo público e os deveres funcionais”.