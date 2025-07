Ribeirinhos suspeitos de matar vizinho após confusão por rede de pesca são presos

Crime ocorreu em uma comunidade ribeirinha na Foz do Rio Maracá, no município de Mazagão.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Dois ribeirinhos investigados por homicídio qualificado foram presos nesta quarta-feira (23), na comunidade de São Jorge, município de Mazagão, região ribeirinha da foz do Rio Maracá. O crime, de extrema violência, aconteceu na madrugada do último domingo (20), após um desentendimento entre vizinhos por causa da instalação de uma rede de pesca.

A vítima, Renato Serra da Silva, foi atacada com um pedaço de pau e, em seguida, executada com um tiro de espingarda no rosto. Segundo o apurado pela polícia, após a agressão, Renato caiu no rio e, mesmo atingido com violência, tentou alcançar a margem, mas foi surpreendido por um dos agressores, que aguardava a vítima e efetuou o disparo à queima-roupa. O corpo só foi localizado na segunda-feira (21).

De acordo com o capitão Araújo, da Companhia Fluvial do Batalhão Ambiental, os suspeitos permaneceram escondidos na própria comunidade, ameaçando moradores e tentando impedir a ação da polícia.

“Recebemos uma solicitação do delegado de Mazagão para que a equipe do Fluvial, juntamente com a CORE [Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais], da Polícia Civil do Amapá, se deslocasse até a região de São Jorge. Chegamos antes de fugirem”, relatou o capitão.

A motivação do crime, segundo relatos de moradores à polícia, seria uma disputa relacionada ao uso de rede de pesca em área de propriedade de um dos acusados.

“Segundo alguns da comunidade, a vítima tinha colocado uma rede de pesca na área do acusado. Eles se desentenderam, um desferiu um golpe de porrete e, em seguida, efetuaram um tiro de espingarda no rosto da vítima”, completou o capitão.

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva dos investigados, que foi deferida pela Justiça. Com os mandados expedidos, a defesa dos suspeitos procurou a delegacia e intermediou a apresentação espontânea. Assim, a prisão foi realizada de forma pacífica, com atuação coordenada entre a Delegacia de Mazagão, a CORE e a Companhia Fluvial da Polícia Militar.

Os investigados passarão por audiência de custódia, na qual a Justiça decidirá se mantém ou revoga as prisões preventivas. O advogado dos acusados acompanhou a condução e apresentação deles.