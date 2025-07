Risco ignorado: banhistas voltam à rampa náutica menos de 24h após morte de jovem

Na noite anterior, um adolescente de 17 anos não resistiu às fortes correntezas e morreu afogado no local.

Por RODRIGO DIAS

Menos de 24 horas após o trágico afogamento que tirou a vida de Erick Gomes Pimentel, de 17 anos, banhistas foram flagrados neste sábado (26) utilizando a rampa náutica do bairro Araxá, em Macapá, para se banhar no Rio Amazonas. A área é considerada de alto risco pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM) devido às fortes correntezas e à variação de maré.

Mesmo com a presença de equipes do CBM, da Marinha do Brasil e da Guarda Civil Municipal, diversas pessoas ignoraram as orientações de segurança e aproveitaram a tarde para se refrescar.

Entre os banhistas estava o pintor Rodrigo Dias, que minimizou o perigo.

“Eu vim pra tomar um banho, me divertir, só isso. Não acho perigoso, sou do interior, não estou com um ano aqui na cidade”, afirmou.

Alexandre Rocha, que o acompanhava, relatou já ter presenciado – e até ajudado a evitar – afogamentos no local, mas continua frequentando a rampa.

“O prefeito não tem nada a ver com isso. O cara vai tomar banho e ele sabe o risco. Eu vou porque conheço meu corpo. É arriscado pra quem não sabe. Eu estou acostumado”, declarou.

A atitude gerou críticas de outros frequentadores. O funcionário público Luiz Carlos Sanches lamentou a imprudência.

“Essa rampa foi feita pra descer voadeira e jet ski, não pra banho. A pessoa acha que sabe tudo, mas não sabe. Dá um pulo, bate a cabeça e morre. Acho que poderiam proibir, colocando uma placa”, sugeriu.

A tragédia que motivou o alerta ocorreu na sexta-feira (25). Segundo a capitã Carolina Melo, do CBM, o adolescente estava com amigos lavando bicicletas na rampa quando foi arrastado pela correnteza. Seu corpo foi encontrado horas depois por uma equipe de mergulhadores.

O Corpo de Bombeiros reforça que a rampa do Araxá é uma área imprópria para banho, devido às fortes correntezas e à influência da maré – fatores que tornam o local extremamente perigoso, mesmo para pessoas que sabem nadar.