Rodovia JP recebe novo asfalto e deve ser concluída até o fim do ano, dizem secretários

Rodovia conecta Macapá a Santana e é um dos principais corredores de mobilidade urbana.

Por RODRIGO DIAS

A Rodovia Josmar Chaves Pinto (JP), antiga JK, que liga Macapá a Santana, começou a receber novo recapeamento asfáltico. Os trabalhos iniciaram esta semana com o objetivo de melhorar a trafegabilidade e a infraestrutura da via, considerada um dos principais corredores de mobilidade entre os dois municípios.

O trecho em obras vai do Marco Zero do Equador até o Parque de Exposições da Fazendinha e, posteriormente, será interligado ao trecho do Igarapé da Fortaleza.

No local, operários e máquinas atuam na aplicação do novo asfalto, após a conclusão da limpeza e ampliação dos acostamentos em grande parte da rodovia.

A previsão é que toda a pavimentação seja finalizada ainda em 2025, conforme informou o secretário de Estado dos Transportes, Marcos Jucá.

“O verão chegou, e agora é a hora. Vamos asfaltar essa rodovia todinha até o fim deste ano”, afirmou.

Com investimento de R$ 94 milhões, o projeto é fruto de parceria entre o Governo do Amapá e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), com recursos de emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre.

Além do recapeamento dos 13 quilômetros da rodovia, a obra inclui serviços de drenagem, terraplenagem, instalação de nova iluminação pública e construção de passeio público.

O secretário de Infraestrutura, David Covre, destacou a importância das intervenções menos visíveis para a durabilidade da obra.

“A drenagem é essencial na JP. Os tubos vão sendo enterrados, é um trabalho que não se vê, mas faz toda a diferença. Vamos entregar a rodovia pavimentada, requalificada e sinalizada, como a população merece”, afirmou.

A obra é coordenada pela Secretaria de Estado dos Transportes (Setrap). Durante a execução, a pasta orienta os motoristas a redobrarem a atenção, já que alguns trechos poderão operar em mão dupla para reduzir os impactos no trânsito.