Samba-enredo do Amapá poderá ecoar na Sapucaí com a Mangueira pela 1ª vez

Seletiva foi lançada nesta quarta-feira (2) em Macapá para escolher a música que concorrerá com outras obras para exaltar o Mestre Sacaca no carnaval do Rio em 2026

Por SELES NAFES

Pela primeira vez na história, um samba-enredo criado no Amapá poderá ser cantado na Marquês de Sapucaí por uma das maiores escolas de samba do Brasil: a Estação Primeira de Mangueira. Representantes da agremiação carioca lançaram oficialmente, nesta quarta-feira (2), em Macapá, a seletiva que vai escolher uma composição amapaense para disputar o concurso oficial da escola.

Em 2026, a Mangueira defenderá o enredo “Mestre Sacaca do Encanto Tucuju — O Guardião da Amazônia Negra”, que homenageia o icônico Mestre Sacaca, figura central da cultura popular do Amapá, reconhecido pelo saber ancestral no uso de plantas amazônicas no tratamento de doenças.

“Foi uma grata surpresa entender a história tão rica de Mestre Sacaca, entendendo a importância de um homem negro e de origens indígenas. A partir daí, a contribuição dos seus saberes para todo o Brasil, que é o que a Mangueira quer disseminar. Muita honra e orgulho produzir uma história como a de Mestre Sacaca”, destacou o carnavalesco da Mangueira, Sidnei França.

Sobre a possibilidade de um samba-enredo amapaense ser escolhido, Sidnei afirmou que a expectativa é que a composição tenha a “poesia e a densidade muito próprias do estado”, mas ressaltou que a decisão será tomada com base em critérios técnicos rigorosos, estabelecidos no regulamento do concurso, independentemente de preferências pessoais.

“Existe um regulamento que vai reger esse concurso também na etapa amapaense”, explicou.

A seletiva contará com três etapas estaduais no mês de agosto. As eliminatórias estão marcadas para os dias 16 e 20, e o grande anúncio da(s) música(s) selecionada(s) ocorrerá no dia 23 de agosto. Segundo o diretor de carnaval da escola, Dudu Azevedo, a Mangueira não descarta a possibilidade de levar mais de uma composição do Amapá para o Rio de Janeiro.

“Todos os sambas que a gente entender que têm qualidade para representar a Mangueira nós vamos levar para o Rio”, garantiu o diretor.

O enredo da Mangueira é resultado de articulações entre o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), e dirigentes da verde e rosa, no sentido de divulgar a cultura e o turismo no estado. No desfile, a bateria da escola promete levar para a Sapucaí os tambores de marabaixo, ritmo tradicional do Amapá, aproximando ainda mais o carnaval carioca das raízes amazônicas.