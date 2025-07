Seleção de jurados do Carnaval 2026 tem nova regra e inscrições abertas

LIESAP busca excelência e impõe regra inédita para escolha de jurados dos desfiles de escolas de samba do Amapá: curso específico.

Compartilhamentos

Por RODRIGO INDINHO

Com o rufar dos tambores do Carnaval 2026 já ecoando, a Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (LIESAP) anunciou uma novidade que promete elevar o nível do espetáculo na passarela: o lançamento do Edital LIESAP nº 001/2025. O documento, entregue ao presidente da Liga pelo Diretor de Carnaval, Arthur Lobo, e pelo Diretor Jurídico, Dr. Mauro Júnior, detalha o processo de seleção e credenciamento dos avaliadores que terão a missão de julgar os desfiles oficiais das escolas filiadas.

ACESSE O EDITAL AQUI

A grande inovação para 2026 está no processo seletivo. Pela primeira vez, a LIESAP exige, na 1ª etapa (Inscrição e Análise Curricular), a comprovação de curso específico para avaliadores de desfiles de escolas de samba. Candidatos que apresentarem essa certificação ganharão pontuação adicional e terão vantagem decisiva em caso de empate.

Até o Carnaval 2025, a análise curricular considerava apenas a formação acadêmica, experiência cultural e vivência prévia em julgamento. Com a nova exigência, a LIESAP reforça seu compromisso com a excelência técnica e o aprimoramento constante de seu corpo de jurados.

“Queremos garantir que o julgamento seja cada vez mais justo e técnico, valorizando o trabalho árduo das nossas escolas”, afirma a diretoria da Liga.

O processo seletivo será composto por quatro etapas eliminatórias:

1ª Etapa – Inscrição e Análise Curricular: momento em que o novo critério do curso específico será diferencial.

2ª Etapa – Seleção pelo Conselho Deliberativo da LIESAP: os currículos aprovados serão avaliados pelo conselho.

3ª Etapa – Impugnação pelas Agremiações Carnavalescas: etapa de transparência, em que as próprias escolas poderão contestar os nomes pré-selecionados.

4ª Etapa – Sorteio Público: realizado duas horas antes do início do desfile da primeira escola, garantindo total lisura ao processo.

As inscrições estarão abertas de 1º a 30 de agosto de 2025, exclusivamente pelo e-mail [email protected]. O edital será amplamente divulgado nos canais oficiais da Liga e nas redes sociais, garantindo acesso democrático à seleção.

Ao todo, serão selecionados 36 avaliadores, com quatro jurados por quesito de avaliação. Para garantir imparcialidade, a maior e a menor nota de cada quesito serão descartadas na apuração final. Cada avaliador receberá R$ 1.000 por noite de trabalho.

Os desfiles do Carnaval 2026 já têm data marcada e foram antecipados: acontecerão nos dias 7 e 8 de fevereiro. Na sexta-feira (7), o espetáculo começa às 21h, e no sábado (8), a partir das 20h. A expectativa é de uma festa ainda mais técnica, vibrante e emocionante, com um corpo de jurados preparado à altura do espetáculo.