Sem ‘lisos’ e ‘cagões’: afuaenses usam bom humor para convidar macapaenses pro Festival do Camarão

Todos os anos, milhares de pessoas partem de Macapá para o município ribeirinho paraense para curtir a programação festiva do evento.

Por RODRIGO DIAS

Preparem os barcos, as malas e o (bom) senso de humor, porque a 41ª edição do Festival do Camarão em Afuá está prestes a sacudir o Arquipélago do Marajó. E, como já virou tradição, a rivalidade bem-humorada entre afuaenses e macapaenses está mais apimentada do que nunca.

Este ano, a temporada de caça aos “lisos” do ano passado deu lugar a uma nova e hilária polêmica: os “cagões” de Macapá não são bem-vindos.

Em 2024 a internet ferveu, os memes brotaram mais rápido que camarão em época de desova, e a capital amapaense viu seus portos com uma movimentação mais discreta do que o habitual. Mas nem a crise financeira (ou o temor de gastar o que não tinha) impediu que Afuá bombasse, mesmo com um público mais reduzido.

Agora, em 2025, após um final de semana caótico na praça Jacy Barata Jucá, em Macapá, onde brigas e, digamos, “emergências fisiológicas” em público viraram show, um novo apelido carinhoso surgiu: os “cagões” de Macapá. A brincadeira é clara: Afuá não quer saber de bagunça nem de “surpresinhas” indesejadas na sua festa mais tradicional.

Apesar da “ameaça” bem-humorada de banimento, a política segue seu curso e as relações institucionais também. O prefeito de Afuá, Sandro Cunha, e sua comitiva, mostraram que são gente boa e visitaram o prefeito de Macapá, Dr. Furlan, nesta terça-feira (22), para fazer o convite oficial.

Parece que os “cagões” terão uma segunda chance, desde que se comportem, é claro.

A programação em Afuá promete ser um prato cheio. De 24 a 27 de julho, o camaródromo da cidade será palco de shows de bandas regionais e nacionais, apresentações culturais que prometem encantar a todos, a tradicional XVIII Biciata, o 9º Festival Kids, e os glamorosos concursos de Rainha do Festival do Camarão 2025 e Mister Camarão 2025. Para a tristeza de alguns, a famosa batalha camaroeira entre “convencido” e “pavulagem” não acontecerá este ano.

Enquanto isso, na rampa do Santa Inês, em Macapá, a movimentação para a Veneza Marajoara ainda está tímida. Será que os “lisos” estão juntando as moedinhas? Ou os “cagões” estão elaborando um plano de contenção para evitar vexames? O festival dirá!