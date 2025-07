Senador anuncia novas UBSs, unidades odontológicas e policlínica para o Amapá

Randolfe ao lado do ministro da Saúde, Alexandre Padinha: obras serão construídas incluindo Macapá, Santana, Cutias e Serra do Navio

Da REDAÇÃO

O senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) anunciou, nesta terça-feira (22), a liberação de novos recursos do Ministério da Saúde para a construção de unidades de saúde em diversos municípios do Amapá. O anúncio foi feito após reunião com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em Brasília.

De acordo com Randolfe, serão construídas três novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) nos municípios de Cutias, Tartarugalzinho e Santana, além de quatro unidades odontológicas móveis, que atenderão as populações de Cutias, Pracuúba, Serra do Navio e Amapá.

Um dos destaques do pacote de investimentos é a construção de uma Policlínica no conjunto Macapaba, na zona norte de Macapá. A nova unidade ampliará o acesso da população aos serviços especializados de saúde. Segundo o ministro Padilha, as obras da Policlínica devem ser iniciadas ainda este ano.

“Muito em breve nós faremos o lançamento dessa importante obra que vai atender a população”, disse o senador Randolfe, autor da emenda que garante os recursos para os projetos.

O parlamentar também adiantou que, nos próximos meses, deve ser autorizada a ordem de serviço para um novo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), ampliando ainda mais a cobertura de atenção especializada em saúde bucal no estado.