Senai Amapá abre 700 vagas em cursos de qualificação profissional

Inscrições para cursos gratuitos começam na segunda-feira (28) nas unidades de Macapá e Santana

Da REDAÇÃO

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) do Amapá lançou nesta sexta-feira (25) dois editais com mais de 700 vagas para cursos de aperfeiçoamento profissional nas cidades de Macapá e Santana. As formações são presenciais, de curta duração, e abrangem áreas como alimentos, informática, gestão, construção civil, energia e comunicação.

Com foco no aprimoramento de habilidades técnicas e atualização profissional, os cursos terão entre 20 e 60 horas de carga horária e serão ofertados nos turnos da manhã, tarde e noite, de acordo com o curso escolhido. O objetivo é ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e qualificar mão de obra local para setores em expansão.

Em Macapá, são 525 vagas distribuídas em cursos como fabricação de pizzas, bolos confeitados, informática básica, montagem de computadores, AutoCAD, pintura de paredes, oratória, gestão de pessoas, entre outros. Já em Santana, estão sendo oferecidas 200 vagas em formações nas áreas de elétrica, manutenção de computadores, marketing, gestão de estoque, e produtividade digital com pacote Office.

As matrículas começam na próxima segunda-feira (28) e deverão ser feitas presencialmente nas secretarias escolares das unidades onde as aulas ocorrerão. Em Macapá, o prazo se estende até 29 de agosto. Já os candidatos de Santana têm até o dia 1º de agosto para realizar a inscrição. É importante verificar no edital a data de início de cada curso para garantir a vaga com antecedência.

Para efetivar a matrícula, o candidato deve apresentar documento oficial com foto, CPF, comprovante de residência com CEP, certificado e histórico escolar, uma foto 3×4 e a autodeclaração disponível no edital. Caso algum documento tenha sido extraviado, será aceita a apresentação de boletim de ocorrência emitido há no máximo 90 dias. Menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal.

O edital completo, com a lista de cursos, horários e documentos exigidos pode ser acessado no seguinte link:

👉 Acesse aqui os editais do Senai Amapá