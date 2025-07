Sistema mostra que Wesley Safadão recebeu apenas metade do cachê

Por SELES NAFES

Aliados do prefeito de Macapá, Antônio Furlan (MDB), usaram as redes sociais para justificar o cancelamento do show do cantor Wesley Safadão, no último domingo (21), alegando problemas na qualidade do som. Trecho de um vídeo do próprio cantor também menciona esse problema. No entanto, dados do Portal da Transparência da prefeitura indicam que esse pode não ter sido o principal motivo. Do cachê de R$ 1 milhão contratado, apenas metade – R$ 500 mil – foi efetivamente paga até o momento.

O sistema de gestão financeira da prefeitura registra o pagamento da 1ª parcela feito ao artista em três etapas diferentes. O empenho total de R$ 1 milhão foi gerado no dia 23 de maio, sob o número 23050004. A liquidação da primeira parcela ocorreu em 30 de junho sob o registro 30060052, e o pagamento correspondente foi feito no movimento 30070077.

Até a manhã desta segunda-feira (22), não havia registros da liquidação ou pagamento da segunda parcela. É comum que artistas nacionais contratados por entes públicos só se apresentem após o recebimento integral do cachê.

Som baixo

Além disso, outro ponto crítico foi a qualidade da aparelhagem de som contratada pela Fundação Municipal de Cultura (Fumcult). De acordo com o próprio Wesley Safadão, a aparelhagem ‘JBL’ seria adequada para um público de no máximo 5 mil pessoas, bem abaixo da multidão esperada para o evento na Praça Jacy Barata. Esse problema foi admitido pelo secretário de Cultura, o vereador Caetano Bentes, no anúncio sobre o cancelamento feito debaixo de uma saraivada de vaias do público que aguardava pelo show na chuva.

Toda a estrutura de palco, som e iluminação para os eventos da prefeitura de Macapá foi contratada por meio de uma ata de registro de preços no valor de R$ 59 milhões, válida por um ano.

Apesar do contratempo, o show de Wesley Safadão foi remarcado e está confirmado para a próxima quinta-feira (24), segundo a prefeitura de Macapá e o próprio cantor.