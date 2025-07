Som abusivo é apreendido após agravar saúde de idoso em Macapá

Morador com deficiência visual e hipertensão relatou dores e insônia causadas por som abusivo operado durante madrugadas

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá apreendeu, nesta terça-feira (8), um aparelho de som que vinha agravando a saúde de um morador idoso com deficiência visual e hipertensão, no bairro Jardim Felicidade, zona norte de Macapá. O equipamento, usado em frente a um ponto comercial e também acoplado a um veículo automotor, era operado em volume extremo, especialmente durante a madrugada, provocando dores de cabeça, distúrbios do sono e crises auditivas no idoso, que vive há décadas na região.

A operação foi conduzida por agentes da Delegacia de Crimes Contra o Meio Ambiente (DEMA), com base em denúncias da vizinhança e diversos registros do CIODES. O equipamento de som foi encontrado escondido em uma carretilha na garagem do imóvel.

Segundo a Polícia, os investigados já haviam sido responsabilizados anteriormente por crime ambiental semelhante e ignoraram decisão judicial anterior, mantendo o comportamento abusivo.

A Polícia Civil reforçou que seguirá intensificando ações de combate à poluição sonora, com atenção especial a casos que afetem diretamente grupos vulneráveis. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo número (96) 98121-2914.