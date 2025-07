Suspeito de mandar assassinar homem por dívida de R$ 50 é preso

Crime e prisão ocorreram no município de Itaubal, localizado a 100 km de Macapá.

A Polícia Civil do Amapá prendeu, nesta segunda-feira (14), um homem de 26 anos acusado de ser o mandante de um assassinato consumado e duas tentativas de homicídio no município de Itaubal, a 112 km de Macapá. A motivação do crime, segundo a investigação, teria sido uma dívida de apenas R$ 50.

O caso ocorreu no dia 14 de abril deste ano, por volta das 23h, e, de acordo com as apurações da Delegacia de Polícia de Itaubal, o crime foi premeditado. O suspeito preso teria arquitetado a ação criminosa e designado um comparsa, integrante de um grupo criminoso, para executar os disparos de arma de fogo.

A vítima principal foi atingida e morreu no local. Outras duas pessoas também foram baleadas, entre elas uma criança de 12 anos, que sobreviveu aos ferimentos.

A investigação aponta que o crime foi motivado por vingança, após um desentendimento entre o autor intelectual e a vítima. A discussão teria envolvido uma dívida de R$ 50 contraída pela companheira do acusado junto a um familiar da vítima.

O homem preso nesta segunda foi encaminhado para audiência de custódia e, em seguida, transferido ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN), onde permanecerá à disposição da Justiça. O executor dos disparos segue foragido e está sendo procurado pelas autoridades. Apesar disto, nenhum nome foi divulgado pela polícia.

A Polícia Civil segue com as investigações para localizar o segundo envolvido e esclarecer todos os detalhes do crime.