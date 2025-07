Suspeito de matar jovem logo após batizado em igreja morre em confronto com a PM

Tiroteio ocorreu na rua e passarela da 3ª Avenida do Bairro Universidade, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Um homem conhecido como “Filé”, apontado como segurança de uma facção criminosa que atua na área de passarelas do Bairro Universidade, na zona sul de Macapá, morreu na manhã desta segunda-feira (28) durante um confronto com a Polícia Militar. A ação ocorreu na 3ª Avenida, enquanto ele tentava fugir atirando contra os policiais.

De acordo com a PM, “Filé” era responsável por monitorar a movimentação de pessoas na região, alvo de disputa entre facções rivais. Ele também é suspeito de envolvimento na morte de Luiz Pinto Rodrigues, de 24 anos, assassinado no último sábado (26) na passarela da 2ª Avenida, logo após ter sido batizado em sua igreja.

A perseguição começou com uma equipe do 1º Batalhão da PM. Ao entrar em uma área de pontes, o suspeito foi interceptado por uma equipe da Força Tática que atuava nas imediações. Durante a fuga, ele invadiu duas residências, sendo alvejado no segundo imóvel, onde ocorreu o confronto fatal. No local, os policiais apreenderam porções de drogas e uma arma de fogo.

Morte após batizado

Luiz Pinto Rodrigues foi morto a tiros quando havia acabado de ser batizado em sua igreja evangélica, localizada no bairro Zerão. O pastor da congregação e o pai da vítima confirmaram que Luiz havia participado da cerimônia minutos antes de ser assassinado.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que ouviram diversos disparos e, em seguida, encontraram o corpo de Luiz ao lado da passarela. Populares disseram ter visto dois homens em uma bicicleta fugindo do local logo após os tiros.

Apesar de não possuir antecedentes criminais, Luiz tinha dois boletins de ocorrência registrados contra ele – um por importunação e outro por violência doméstica. A Polícia Civil investiga o crime e ainda não se pronunciou sobre a motivação para o assassinato do rapaz.