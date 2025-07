Suspeito tenta fugir, mas é flagrado com crack, maconha e dinheiro

Ação policial foi do Batalhão de Força Tática, no município de Porto Grande, a 100 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Durante a Operação de Enfrentamento às Organizações Criminosas, realizada na madrugada deste sábado (26), um jovem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas no município de Porto Grande, interior do Amapá. A ação foi conduzida por uma equipe do Batalhão de Força Tática.

A abordagem ocorreu por volta de 0h06, durante patrulhamento no bairro Central, nas imediações da Praça Raimundo Cavalcante e do Centro Educacional Meus Primeiros Passos. Os militares avistaram um indivíduo com comportamento suspeito, vestindo camisa vermelha e bermuda jeans escura. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir em alta velocidade, descartando um objeto no caminho.

A equipe conseguiu capturá-lo e localizou o objeto jogado: uma bolsa contendo porções de crack e maconha, dinheiro em espécie e sacos plásticos utilizados para embalagem de entorpecentes.

Durante a abordagem, o suspeito foi identificado como Jeadresson de Lima Silva, de 21 anos. Ele confessou que estava comercializando drogas na região e afirmou já ter passagens anteriores pela polícia pelo mesmo tipo de crime. A consulta ao sistema confirmou diversos boletins de ocorrência em seu nome, incluindo registros por furto, resistência, desacato e vias de fato.

Diante dos fatos, Jeadresson recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Porto Grande. Os policiais informaram que foi necessário o uso de algemas, uma vez que o suspeito tentou fugir no momento da abordagem.

A ação reforça o combate ao tráfico de drogas na região e integra os esforços das forças de segurança para desarticular atividades criminosas no interior do estado.