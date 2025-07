Suspeito tentar enviar celulares por tubulação para criminosos presos no Iapen

Telefones e carregadores estavam envelopados com fitas adesivas para evitar contato com a água.

Por RODRIGO DIAS

Agentes da Equipe de Ronda do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) impediram, nesta quinta-feira (17), uma tentativa de envio de materiais ilícitos para detentos do bloco F4 do presídio estadual, em Macapá.

Segundo a Polícia Penal, um homem se aproximou da muralha pelo lado de fora e utilizou a tubulação da unidade para tentar entregar celulares, carregadores e objetos perfurantes aos internos.

A ação foi descoberta a tempo pelos policiais penais de plantão, que perceberam a movimentação suspeita e reagiram rapidamente com disparos em direção ao suspeito, que conseguiu fugir.

Durante a averiguação no local, os agentes apreenderam 14 aparelhos celulares, 15 carregadores e diversos objetos perfurantes, entre eles uma tesoura e um cortador de unha. Todo o material foi encaminhado à delegacia.

A tentativa ocorreu um dia após a fuga de quatro detentos da mesma penitenciária, na madrugada de quarta-feira (16). Os presos escaparam por um buraco aberto na parede de um dos alojamentos do prédio anexo do complexo prisional.

De acordo com relatos de testemunhas, três dos fugitivos teriam embarcado em um carro prata, enquanto o quarto seguiu a pé em direção ao bairro Goiabal, nas imediações da unidade. As forças de segurança seguem na tentativa de localizar e recapturar os foragidos.

A direção do Iapen informou que as ações de reforço na segurança da unidade foram intensificadas desde a fuga e que medidas estão sendo adotadas para evitar novas tentativas de entrada de materiais proibidos.