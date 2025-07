Suspeitos de executar adolescente de 14 anos em Santana são capturados

Crime ocorreu na noite de terça-feira (8), na Baixada do Ambrósio, Área Portuária.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Poucas horas após uma morte com características de execução, agentes da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Santana, município a 17 km de Macapá, capturaram dois suspeitos adultos e apreenderam um adolescente, todos acusados de envolvimento no homicídio.

Eles são apontados como responsáveis pela morte de José Eliezer dos Santos Pinheiro, de 14 anos, ocorrida na terça-feira (8), na área portuária da comunidade conhecida como Baixada do Ambrósio.

Segundo a Polícia Civil, a vítima conversava com um amigo em uma das entradas da comunidade quando o trio chegou de carro. Um dos ocupantes desceu do veículo e atirou contra os dois. Eliezer foi atingido, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. O outro jovem, ainda não identificado, conseguiu fugir. Logo após o crime, a equipe da 1ª DP deu início às investigações para localizar os autores.

Durante a madrugada, os investigadores obtiveram informações sobre os possíveis autores do homicídio. Somente pela manhã foi possível capturar Fábio Lorran Furtado da Silva, Gabriel dos Santos Góes e o menor de idade.

“Em depoimento, um deles confessou ter efetuado os disparos. Disse ainda que as vítimas eram integrantes de uma facção rival e que estariam há dias ameaçando matar membros do grupo ao qual eles pertencem. Por isso, decidiram se antecipar para executar os rivais”, relatou o delegado Bruno Braz, titular da 1ª DP.

Ainda segundo o delegado, o autor dos disparos confessou também ter sido o responsável por uma tentativa de execução ocorrida no dia 5 de julho, que teve como vítima Rian Cléo Araújo da Silva, de 19 anos, no bairro Fé em Deus. Rian permanece hospitalizado em estado grave.

“Ele confirmou ser o homem que aparece nas imagens, de bicicleta, atirando contra a vítima. Disse ainda que também tentou matar a vítima da Baixada do Ambrósio, por pertencer a uma facção rival e estar fazendo ameaças contra ele”, completou o delegado.

Fábio Lorran, Gabriel dos Santos e o adolescente apreendido foram autuados por homicídio triplamente qualificado, posse ilegal de arma de fogo, participação em organização criminosa e corrupção de menores.