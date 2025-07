Susto: Jeep sofre explosão e princípio incêndio

Funcionários de cafeteria ajudaram a controlar as chamas; ninguém ficou ferido

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

O fim de tarde desta segunda-feira (30) foi de susto para os ocupantes de um Jeep Renegade, que sofreu uma pequena explosão seguida de um princípio de incêndio enquanto trafegava pelo bairro do Trem, em Macapá. Felizmente, ninguém ficou ferido.

O incidente aconteceu por volta das 18h, na Avenida Feliciano Coelho, próximo ao cruzamento com a Rua General Rondon. Segundo relatos, o veículo seguia no sentido Trem/Santa Rita quando o motorista ouviu uma explosão na parte inferior do carro, na região do motor.

Imediatamente, o condutor parou o veículo e todos os ocupantes, incluindo uma criança, conseguiram descer em segurança. Em meio ao susto, o carro chegou a se deslocar de ré por alguns segundos, mas o motorista retornou rapidamente e acionou o freio, evitando um acidente ainda maior.

Funcionários de uma cafeteria localizada na esquina do cruzamento agiram rápido e usaram um extintor de incêndio para conter as chamas, que chegaram a se espalhar pelo asfalto junto com o combustível em combustão. Graças à rápida intervenção, o fogo foi controlado antes da chegada dos bombeiros.

Após o susto, o veículo foi rebocado para uma oficina. As causas do problema ainda não foram esclarecidas.