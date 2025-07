Terror em casa: capitão da PM engatilha arma, agride esposa e resiste à prisão

Militar engatilhou pistola e dificultou saída da vítima com bebê de 1 ano e 6 meses; prisão foi feita após longa negociação

Por LEONARDO MELO

Um capitão da Polícia Militar do Amapá foi preso em flagrante, no fim da tarde deste sábado (19), após ameaçar e agredir a própria esposa dentro da residência do casal, no bairro Agreste, em Laranjal do Jari, no sul do estado. A vítima estava com o filho do casal, um bebê de 1 ano e 6 meses, no momento das ameaças.

Segundo consta no relatório da ocorrência, a prisão aconteceu após uma denúncia recebida por volta das 18h26, quando uma sargento da PM informou que havia confusão na casa ao lado onde morava o capitão Jadson, com a esposa e o bebê.

Uma equipe da corporação foi acionada, incluindo um tenente que chegou a conversar diretamente com o capitão Jadson Bacelar, o marido, na tentativa de convencê-lo a liberar a esposa. O capitão, no entanto, resistia, engatilhou a pistola e se preparou para um possível confronto com os colegas de farda, caso a residência fosse invadida.

Quando bateram na porta da residência, os policiais ouviram barulhos de arma sendo sendo ‘ciclada’ dentro da casa. A vítima e a criança só conseguiram deixar o local após longa conversa conduzida pelo comando da equipe. Elas foram levadas para o 11º Batalhão da PM, onde a esposa relatou ter sido agredida fisicamente com socos no braço e nas costas, além de sofrer intimidações frequentes.

A vítima também revelou que, por medo, não havia feito denúncias anteriormente, apesar de já ter procurado apoio da delegacia. Um major teria tentado contornar o problema para evitar a prisão do colega, mas o tenente que estava à frente da ocorrência determinou a detenção com autorização do comando geral da PM.

Durante a prisão, ele precisou ser algemado quando tentou entrar em seu carro, indicando que poderia fugir.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal dolosa e ameaça contra mulher por razões da condição do sexo feminino, com emprego de arma de fogo. O capitão foi levado para a Delegacia de Crimes Contra a Mulher e aguarda audiência de custódia.