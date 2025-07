Tiroteio entre traficantes e agentes do GTA termina com dois mortos e drogas apreendidas

Na operação, foram apreendidos três tabletes e vários papelotes de maconha. Confronto foi registrado na madrugada, no Bairro Coração, zona oeste de Macapá.

Por JONHWENE SILVA

Uma ação coordenada pela divisão terrestre do Grupo Tático Aéreo (GTA) resultou na morte de dois indivíduos acusados de integrar uma organização criminosa. O caso, ocorrido na madrugada desta quinta-feira (17), foi registrado no Bairro Coração, zona oeste de Macapá. A ação integra a Operação Protetor, planejada para conter o avanço do crime organizado no estado.

Ao chegarem a uma residência localizada na Rua do Trilho, os militares flagraram suspeitos que teriam a missão de transportar drogas para a capital. Ao perceberem a presença do GTA, os suspeitos fugiram para uma área de mata.

Durante buscas no imóvel, a polícia encontrou Luane Antunes dos Santos, que já era conhecida por envolvimento com o tráfico de drogas. No interior da residência foram localizados celulares, três tabletes de maconha e vários papelotes do mesmo entorpecente. A suspeita é que a droga teria como destino o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

Os suspeitos que fugiram foram localizados horas depois e, segundo a polícia, atiraram contra os militares. Gabriel Ferreira de Abreu, de 21 anos, e Kauan de Oliveira Melo, de 20, foram baleados durante o confronto e não resistiram aos ferimentos. A dupla possuía passagens pelo sistema prisional por homicídio e tráfico de drogas. As investigações indicam que ambos seriam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, que atua em todo o país.

“Tínhamos informações precisas de que eles iriam realizar o transporte de entorpecentes e conseguimos monitorá-los. Na chegada da equipe policial, eles fugiram, foram alcançados e atiraram contra a guarnição. Houve revide e eles foram atingidos. São integrantes de uma facção criminosa”, informou o capitão Bryan Fonseca, do GTA.

A mulher presa, junto com o material apreendido, incluindo pistolas, munições e drogas, foi encaminhada ao Ciosp do Pacoval.