TRE voltar a condenar MDB por irregularidades no uso de recursos

Sentença proferida nesta terça-feira (22) refere-se ao exercício de 2022; partido já havia recorrido no mesmo processo

Por SELES NAFES

O MDB do Amapá voltou a ser condenado pela justiça eleitoral por irregularidades no uso de recursos do fundo partidário. Nesta terça-feira (22), a legenda foi condenada a devolver R$ 175,3 mil, transferir recursos para iniciativas que incentivem candidaturas femininas, além de aplicação de multa.

A sentença foi proferida no julgamento de um novo recurso, chamado de embargo de declaração. A defesa do partido tinha alegado na ação, movida pelo Ministério Público Eleitoral, que as irregularidades com o fundo de 2022 foram cometidas pelo então presidente Gilvam Borges, portanto, anterior à gestão do deputado federal Acácio Favacho, que assumiu o partido em 2024.

A defesa também citou decisões anteriores que aprovaram contas com ressalvas de outros partidos, desde que tenham irregularidades de baixo impacto.

O processo, que foi julgado há um ano, já teve um recurso analisado e rejeitado. Por isso, o relator juiz Normandes Souza acatou sugestão de outros magistrados e acrescentou uma multa por avaliar que se tratou um recurso protelatório, ou seja, para ganhar tempo.

O MDB já tinha sido condenado por irregularidades na prestação de contas também de 2023.