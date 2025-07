Unifap abre 1,1 mil vagas gratuitas em cursos de inglês, francês e libras

Os cursos serão oferecidos nos níveis básico e intermediário, ideais para quem está começando ou deseja aprimorar seus conhecimentos.

Por RODRIGO DIAS

A Universidade Federal do Amapá (Unifap) está oferecendo uma oportunidade imperdível para a comunidade mergulhar em novas culturas e explorar formas inovadoras de comunicação. Por meio do Programa de Formação em Idiomas (Profid), a instituição está com inscrições abertas para 1.100 vagas gratuitas em cursos de inglês, francês e Libras.

As inscrições vão de 8 a 20 de julho e são realizadas exclusivamente online. As vagas estão distribuídas em dois projetos de extensão pensados para você:

– Libras para a Comunidade – São 500 vagas destinadas ao aprendizado da Língua Brasileira de Sinais, promovendo inclusão e fortalecendo a comunicação com a comunidade surda.

– Jovem Bilíngue – Com 600 vagas, o projeto oferece a oportunidade de aprender inglês ou francês, idiomas que ampliam horizontes culturais e profissionais.

Quem pode participar?

Pessoas a partir de 16 anos já podem se inscrever! É simples: escolha o projeto que mais combina com você e preencha o formulário disponível no edital.

As aulas estão previstas para começar no dia 15 de agosto de 2025. Para ter acesso aos editais, garantir vaga, acesse ESTE LINK.