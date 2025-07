URGENTE: Suspeito de assassinar policial penal é preso

Acusado estava escondido numa região de cerrado na APA da Fazendinha, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO e RODRIGO DIAS

O suspeito de executar o policial penal Estevam Carvalho Trindade Júnior acaba de ser preso nesta sexta-feira (18). Além da prisão, a polícia reuniu provas consideradas vitais para as investigações, como a arma usada no crime, as roupas que o autor vestia, a bicicleta usada para chegar a fugir do local e um celular.

O acusado, que ainda não teve o nome confirmado, estava escondido numa região de cerrado na Área de Proteção Ambiental (APA) da Fazendinha, zona sul de Macapá.

O suspeito foi localizado numa operação com informações da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop) da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e ação de várias forças policiais.

“Desde o primeiro momento da morte do policial penal, as equipes policiais se empenharam, não descansaram, não tiveram tempo para descansar enquanto não lograsse êxito na prisão desse indivíduo. Arma, as roupas, sapato, a bota, bicicleta, celular, tudo apreendido, uma ação conjunta, GTA, CIOP, primeira DPS, 4º BPM, também a DECCP e o Grupo Tático Prisional (GTP). Então, uma ação conjunta de todas as polícias, desde o primeiro momento, Polícia Civil, Polícia Militar, resultado positivo aí”, mencionou o capitão Bryan Fonseca, do Grupo Tático Aéreo.

A prisão aconteceu menos de 24 horas após o crime, ocorrido no município de Santana, na Região Metropolitana de Macapá. O homem preso é apontado como o atirador que, segundo as investigações, agiu de forma premeditada ao atacar a vítima pelas costas, sem chance de defesa. Ele estava de bicicleta, usava camisa de manga longa e capuz, e fugiu logo após os disparos.

A vítima estava em sua oficina de retífica, de propriedade própria, no momento em que foi surpreendida. Testemunhas relataram que o policial penal ainda tentou fugir, mas foi atingido por novos disparos. Um segundo homem que estava no local também foi baleado.

Imagens de câmeras de segurança auxiliaram na identificação do suspeito e no rastreamento da rota de fuga, resultando na prisão.