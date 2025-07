Veja como fica o PT no Amapá e nos municípios após eleições internas

José Luiz Nogueira é eleito presidente estadual com ampla maioria; Lorena Quintas assume a direção em Macapá

Da REDAÇÃO

O Partido dos Trabalhadores (PT) definiu no domingo (6) suas novas direções em todo o país, incluindo os diretórios estadual e municipais no Amapá. A votação fez parte do Processo de Eleições Diretas (PED) da sigla, que ocorre a cada quatro anos. No Amapá, o pleito movimentou filiados de todos os municípios em que o partido possui diretório ativo.

Para a presidência estadual, o vereador de Macapá José Luiz Nogueira foi eleito com ampla vantagem: 6.192 votos, contra 1.039 votos de Antônio Elias. A presidência nacional do PT ficou com Romênio Pereira, que obteve 4.640 votos no estado.

Em Macapá, a nova presidenta do diretório municipal será Lorena Quintas, que recebeu 2.203 votos. Em Santana, a vitória foi de Maria Nogueira, com 3.153 votos. Nos demais municípios, os eleitos foram:

Amapá – Carlos Gomes

Cutias – Samire

Itaubal – Raione Pessoas

Laranjal do Jari – Marcelo Sarraf

Mazagão – Ana Dalva

Oiapoque – Marlon Ramos

Pedra Branca – Lana Miranda

Porto Grande – Suenia Ribeiro

Pracuúba – Laysa Moraes

Serra do Navio – Ivone Silva

Tartarugalzinho – Júlio Dias

Vitória do Jari – Derley Duarte

O município de Ferreira Gomes segue sem diretório do partido.

A eleição foi realizada por voto direto e secreto, com urnas físicas ou eletrônicas, respeitando critérios de paridade de gênero, cotas étnico-raciais e participação da juventude. Os novos dirigentes devem tomar posse até o dia 14 de setembro. Recursos sobre o processo eleitoral podem ser apresentados até 10 de julho, com julgamento previsto até 20 de julho, após tramitação nas instâncias estadual e nacional do partido.