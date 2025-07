Ventania derruba telhado de posto de combustíveis

Sinistro ocorreu na tarde desta terça-feira (1º) do município que fica a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Uma forte ventania derrubou a estrutura de sustentação do telhado de um posto de combustíveis localizado no Bairro Provedor, em Santana, a 17 quilômetros de Macapá. O incidente aconteceu na tarde desta terça-feira (1º) e causou pânico entre clientes e trabalhadores do local.

Testemunhas relataram que o vento começou repentinamente e, em poucos segundos, provocou o colapso da cobertura metálica sobre a área de abastecimento. No momento do acidente, vários veículos estavam sendo atendidos no posto, que fica às margens da Rodovia Salvador Diniz – uma das principais vias de acesso à capital amapaense.

Populares que passavam pela região perceberam que a estrutura estava prestes a cair e conseguiram alertar as pessoas que abasteciam. Em meio à correria, motoristas e funcionários saíram da área em segurança. As bombas de combustível foram atingidas e sofreram danos, mas ninguém ficou ferido.

“Foi um susto sim. Eu estava passando de bicicleta e ia procurar um lugar para me esconder da chuva, quando vi que estava caindo. Gritei, e só deu tempo do pessoal correr. Os carros saíram muito rápido”, relatou um morador da área.

Apesar do susto e dos danos materiais, a rápida reação de quem estava no local evitou uma tragédia. Funcionários do posto preferiram não dar entrevistas. Imagens do desabamento foram compartilhadas nas redes sociais e geraram grande repercussão entre internautas.

Até o início da noite, não havia informações oficiais sobre a interdição do posto ou ações de fiscalização por parte de órgãos de segurança ou defesa civil.