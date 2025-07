Whindersson Nunes posta vídeo com fãs e revela passeio no Meio do Mundo

Humorista fez dois shows no Ginásio Avertino Ramos no dia 31 de maio e registrou momentos da viagem

Da REDAÇÃO

O humorista Whindersson Nunes publicou no último dia 29 de junho, em seu canal no YouTube (com 44 milhões de inscritos), um vídeo especial com registros da sua passagem por Macapá no dia 31 de maio, quando realizou duas apresentações no Ginásio Avertino Ramos. O vídeo já soma 144 mil visualizações em menos uma semana.

As imagens mostram desde a chegada dele à capital amapaense, ainda no avião, até a calorosa recepção de fãs no aeroporto e no hotel. Também aparecem cenas dos shows lotados no ginásio e do carinho do público durante os encontros.

Antes das apresentações, Whindersson aproveitou para conhecer um pouco da cidade durante a madrugada. Ele jantou em um restaurante e fez um breve passeio pelas ruas da capital, incluindo uma parada no Parque do Meio do Mundo, na zona sul.

O humorista, conhecido por suas viagens e apresentações pelo Brasil e pelo mundo, costuma compartilhar momentos dos bastidores das turnês em seu canal, sempre mostrando o contato próximo com os fãs e as curiosidades de cada lugar.