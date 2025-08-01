1ª suplente pede cassação da vereadora Luana Serrão por infidelidade partidária

Lucélia Araújo Quaresma, primeira suplente da cota de gênero da legenda em Macapá, diz que parlamentar rompeu diretrizes e pede que vaga retorne ao partido

Por SELES NAFES

A primeira suplente do União Brasil em Macapá, a contadora Lucélia Araújo Quaresma, de 41 anos, anunciou ao Portal SN, nesta sexta-feira (22), que ingressará nos próximos dias com pedido na Justiça Eleitoral do Amapá para que a vereadora Luana Serrão perca o mandato por infidelidade partidária.

Lucélia, que obteve 1.150 votos nas eleições de 2024 e foi a segunda mulher mais votada do partido, afirma que a legenda sempre deu apoio à candidatura de Luana, inclusive com recursos expressivos do Fundo Eleitoral e Partidário no valor de R$ 200 mil, além de infraestrutura de campanha.

A suplente alega que, apesar desse suporte, Luana tem se posicionado em “completo desalinhamento” com o União Brasil, votando contra a orientação da bancada e alinhando-se à base do governo municipal. Ela também cita a participação da vereadora em atos da prefeitura e a nomeação de um familiar em cargo de confiança da gestão, o que, segundo Lucélia, reforça a aproximação com o adversário político Antônio Furlan (MDB).

Tentativa frustrada de desfiliação

Outro ponto destacado pela suplente é a tentativa de Luana de deixar o partido sem justa causa, numa ação rejeitada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá por 7 votos a 0. Na ocasião, a vereadora alegou sofrer discriminação de gênero.

— “Não posso concordar com essa postura de desobediência total às diretrizes partidárias, tampouco com a tentativa de se descolar do partido sob justificativas inconsistentes. O mandato conquistado não pertence a projetos pessoais, mas sim ao União Brasil e ao conjunto de eleitores que confiaram na nossa legenda” — declarou.

Com base no estatuto do partido e na legislação eleitoral, Lucélia afirmou que pedirá a cassação do mandato de Luana Serrão e a desfiliação dela do União Brasil, para que a vaga retorne ao partido, preservando a representatividade feminina e a fidelidade partidária.

O Portal SN tenta contato com a vereadora Luana Serrão.