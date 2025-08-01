NA JUSTIÇA ELEITORAL DO AMAPÁ

1ª suplente pede cassação da vereadora Luana Serrão por infidelidade partidária

22, agosto, 2025
Lucélia Araújo Quaresma, primeira suplente da cota de gênero da legenda em Macapá, diz que parlamentar rompeu diretrizes e pede que vaga retorne ao partido
Por SELES NAFES

A primeira suplente do União Brasil em Macapá, a contadora Lucélia Araújo Quaresma, de 41 anos, anunciou ao Portal SN, nesta sexta-feira (22), que ingressará nos próximos dias com pedido na Justiça Eleitoral do Amapá para que a vereadora Luana Serrão perca o mandato por infidelidade partidária. 

Lucélia, que obteve 1.150 votos nas eleições de 2024 e foi a segunda mulher mais votada do partido, afirma que a legenda sempre deu apoio à candidatura de Luana, inclusive com recursos expressivos do Fundo Eleitoral e Partidário no valor de R$ 200 mil, além de infraestrutura de campanha.

A suplente alega que, apesar desse suporte, Luana tem se posicionado em “completo desalinhamento” com o União Brasil, votando contra a orientação da bancada e alinhando-se à base do governo municipal. Ela também cita a participação da vereadora em atos da prefeitura e a nomeação de um familiar em cargo de confiança da gestão, o que, segundo Lucélia, reforça a aproximação com o adversário político Antônio Furlan (MDB).

Lucéia conversa com eleitora durante a campanha…

….que lhe gerou 1,5 mil votos

Tentativa frustrada de desfiliação

Outro ponto destacado pela suplente é a tentativa de Luana de deixar o partido sem justa causa, numa ação rejeitada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá por 7 votos a 0. Na ocasião, a vereadora alegou sofrer discriminação de gênero.

Não posso concordar com essa postura de desobediência total às diretrizes partidárias, tampouco com a tentativa de se descolar do partido sob justificativas inconsistentes. O mandato conquistado não pertence a projetos pessoais, mas sim ao União Brasil e ao conjunto de eleitores que confiaram na nossa legenda — declarou.

União Brasil investiu R$ 200 mil na campanha de Luana Serrão. Foto: Seles Nafes

Com base no estatuto do partido e na legislação eleitoral, Lucélia afirmou que pedirá a cassação do mandato de Luana Serrão e a desfiliação dela do União Brasil, para que a vaga retorne ao partido, preservando a representatividade feminina e a fidelidade partidária. 

O Portal SN tenta contato com a vereadora Luana Serrão.

Seles Nafes
