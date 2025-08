6 anos depois, acusado de latrocínio contra policial rodoviário morre em tiroteio com a polícia

Confronto ocorreu na cidade de Santana, mesmo município onde o policial Rubens Menezes foi morto durante assalto em 2019.

Por OLHO DE BOTO

Um foragido suspeito de envolvimento no latrocínio que vitimou o agente aposentado da Polícia Rodoviária Federal, Rubens Silva de Menezes, de 72 anos, acabou morto ao abrir fogo em direção aos policiais que tentavam prendê-lo, na noite desta terça-feira (5), em Santana, a 17 km de Macapá. A ação envolveu o Grupo Tático Aéreo (GTA), 4º Batalhão da Polícia Militar e a Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP).

O capitão Bryan Fonseca, do GTA, informou que o suspeito tinha 27 anos de idade e possuía um mandado de prisão em aberto por conta do latrocínio do PRF, e que ele estava em uma casa, no Bairro Hospitalidade, quando foi denunciado.

No local indicado, Bryan relatou que o indivíduo desobedeceu às ordens de abordagem e começou a atirar contra os policiais, que não tiveram outra alternativa senão o revide. E ao fim do confronto, o socorro médico foi chamado e constatou que já não havia mais nada a ser feito.

Além da arma usada contra a polícia, um revólver calibre 38 com munições deflagradas, foram encontrados no local uma balança de precisão e dois celulares.

O policial Rubens Silva de Menezes foi assassinado com um tiro na cabeça em um latrocínio ocorrido em 8 de junho de 2019, na casa onde morava, na ilha de Santana. Na ocasião, os criminosos fugiram em uma catraia, levando pelo menos três armas de fogo que a vítima tinha em sua residência.

Envolvidos tombam

Desde que o latrocínio ocorreu, um a um, os participantes do crime foram sendo presos, eliminados por rivais ou morreram em tiroteios com a polícia.

No dia 10 de junho de 2019, o catraieiro Gean Osvaldino Correa de Souza, 18 anos, que deu fuga aos criminosos, foi preso pela PRF, escondido no Matapi Mirim.

Nove dias depois, um adolescente de 16 anos foi apreendido no Bairro São Lázaro, em Macapá, e confessou participação no latrocínio aos policiais da Força Tática.

No dia 28 de julho de 2019, a Polícia Civil prendeu, em Tartarugalzinho, Leandro Sobral, o Grego, de 28 anos. Ele seria o autor do disparo que matou o PRF.

No dia 30 de julho de 2019, a PC cumpriu um mandado de prisão preventiva contra o detento do Iapen, Paulo Brandão da Silva, conhecido como Maestro, de 39 anos, apontado como mandante do roubo que resultou na morte do PRF. Ele já cumpria sentenças condenatórias por outros crimes que, somadas, ultrapassavam 40 anos de reclusão.

No dia 6 de outubro de 2021, Gilfran Marques Moreira, o Gil, de 36 anos, também acusado de participação no latrocínio, foi morto a tiros enquanto bebia em frente a um comércio localizado na Rua Presidente Costa e Silva, no Bairro dos Remédios, em Santana. A execução foi cometida por três criminosos que chegaram em um carro preto.

Já em 18 de dezembro de 2021, Benedito Brasil Alves, o Miojinho, de 24 anos, foi morto ao trocar tiros com uma equipe da Rotam no Matapi Mirim, região ribeirinha do município de Santana. Além de ter participado do roubo que resultou na morte do PRF, em outro episódio, Miojinho teria tentado executar um rival a tiros, também na ilha de Santana, mas errou o alvo e acabou matando uma criança de 10 anos.