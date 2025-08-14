70 anos de advocacia: família Bordalo é homenageada na Assembleia Legislativa

Cícero Bordalo Júnior recebeu honraria no plenário da Casa

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Assembleia Legislativa do Amapá realizou uma sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado e da Advogada. Na ocasião, a família Bordalo, representada por Cícero Bordalo Júnior, foi oficialmente reconhecida por sua trajetória exemplar de 70 anos de atuação no Estado.

A história da família Bordalo na advocacia amapaense tem origem em 1957, quando Cícero Borges Bordalo — formado em Direito em Belém em 1955 — chegou a Macapá para assumir funções no então Território Federal. Por influência política, abriria o primeiro escritório significante de advocacia na capital, inaugurado em frente à Casa Leão do Norte, ao lado do antigo Fórum e atual sede da OAB-AP.

Durante a ditadura militar, entre 1964 e 1976, Cícero Bordalo destacou-se como o principal defensor de presos políticos, especialmente aqueles encarcerados na Fortaleza de São José. Em um dos casos mais emblemáticos, defendeu José Barbosa Brito — o “Aracati” — em um júri que foi, nas palavras do próprio advogado, “o trampolim da minha carreira e glória profissional”.

Engajado politicamente, filiou-se ao PTB e atuou na fundação da seção da OAB em Macapá, sendo conselheiro federal nos primeiros anos do Estado Reconhecido pela retórica apurada e pela vasta biblioteca especializada em Filosofia e Ciência Jurídica, tornou-se referência em criminalística e Tribunal do Júri.

Família unida por justiça

Há 70 anos no exercício da advocacia, a família completou este marco graças ao empenho de várias gerações. Cícero Bordalo Júnior segue os passos do pai, assim como Fabíola, Carla Patrícia, Charles, Paulo de Tarso e os netos Cícero Bordalo Neto e Lucas Bordalo, todos inspirados pelo pioneiro . O escritório, singular por sua história e tradição, permanece um símbolo de defesa cidadã e excelência profissional no Amapá.

A homenagem da Assembleia Legislativa não apenas celebra uma carreira, mas reconhece um legado de coragem, comprometimento e justiça que atravessa décadas.