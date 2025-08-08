8ª Corrida Contra o Câncer sorteará moto zero quilômetro e terá campeões da São Silvestre

Nesta segunda (4), o CEO da ONG Carlos Daniel, Agenilson Pereira, esteve em um encontro com Alexandre Monteiro, procurador-geral do MP, para os últimos alinhamentos.

Por RODRIGO DIAS

A tradicional Corrida Contra o Câncer do Amapá chega à sua 8ª edição com novidades empolgantes que prometem agitar a orla da cidade e, o mais importante, reverter fundos para as valiosas ações da ONG Carlos Daniel. Além de promover a saúde e a solidariedade, os participantes terão a chance de concorrer a uma moto 0km e diversos outros prêmios.

Nesta segunda-feira (4), o CEO da ONG Carlos Daniel, Agenilson Pereira, esteve em um encontro com Alexandre Monteiro, procurador-geral de justiça do Ministério Público do Amapá (MP-AP), para os últimos alinhamentos da corrida. O evento reforça a parceria de longa data entre a ONG e o órgão ministerial, que apoia a iniciativa pela 6ª edição.

“Estamos trabalhando para fazer a melhor corrida de todos os tempos, já que as corridas da ONG Carlos Daniel se destacam no circuito anual de corridas e a gente está aqui convidando a população para participar na defesa dessa causa tão importante que é a luta contra o câncer”, pontuou o procurador-geral.

As inscrições iniciam no próximo dia 29 de agosto, às 10h da manhã. A corrida está marcada para o dia 16 de novembro, às 6h, com ponto de partida na Praça Samaúma, em frente ao MP. Os corredores enfrentarão um percurso de 6 km pela bela orla de Macapá.

Com apenas 1.500 vagas disponíveis, a organização divulgou o esquema de lotes para as inscrições:

Primeiro lote: 500 vagas, no valor de R$ 65.

Segundo lote: 500 vagas, no valor de R$ 75.

Terceiro lote: 500 vagas, no valor de R$ 85.

“Além de oferecer qualidade de vida através da prática esportiva, queremos fortalecer as ações da ONG para continuar salvando vidas”, explicou Agenilson Pereira, ressaltando a importância da participação para a continuidade dos trabalhos da instituição.

A 8ª edição da corrida contará com a presença VIP de dois ícones do atletismo brasileiro: Maria Zeferina Baldaia, a última brasileira campeã da São Silvestre em 2001, e Ronaldo da Costa, campeão da São Silvestre em 1994 e da Maratona de Berlim em 1998. Além de prestigiarem o evento, ambos farão palestras sobre suas inspiradoras trajetórias durante a semana da corrida, oferecendo uma oportunidade única para os amantes do esporte.

A corrida abrange quatro categorias, garantindo a inclusão de todos os participantes:

Geral (masculino e feminino)

Cadeirante (masculino e feminino)

Deficiente Visual (masculino e feminino)

Servidores do MP (masculino e feminino)

Os primeiros colocados de cada categoria serão agraciados com premiação em dinheiro. Os valores exatos estarão detalhados no regulamento oficial, a ser divulgado no lançamento da corrida, garantindo valores iguais para todas as categorias.

Outros prêmios

Além da moto, serão sorteados também um micro-ondas, uma televisão, air fryer, assistente virtual, entre outros prêmios valiosos. Para concorrer aos prêmios, tem que estar presente no dia do evento, com o número de peito.

O kit do corredor inclui uma camisa de poliamida com elastano, uma viseira e uma sacochila. A organização ainda busca parceiros para incrementar ainda mais o kit. Cada participante inscrito receberá uma medalha com o tema Marabaixo ao final da corrida.