8ª Corrida Contra o Câncer sorteará moto zero quilômetro e terá campeões da São Silvestre

10, agosto, 2025
Fotos: Rodrigo Dias
Nesta segunda (4), o CEO da ONG Carlos Daniel, Agenilson Pereira, esteve em um encontro com Alexandre Monteiro, procurador-geral do MP, para os últimos alinhamentos.
Por RODRIGO DIAS

A tradicional Corrida Contra o Câncer do Amapá chega à sua 8ª edição com novidades empolgantes que prometem agitar a orla da cidade e, o mais importante, reverter fundos para as valiosas ações da ONG Carlos Daniel. Além de promover a saúde e a solidariedade, os participantes terão a chance de concorrer a uma moto 0km e diversos outros prêmios.

Nesta segunda-feira (4), o CEO da ONG Carlos Daniel, Agenilson Pereira, esteve em um encontro com Alexandre Monteiro, procurador-geral de justiça do Ministério Público do Amapá (MP-AP), para os últimos alinhamentos da corrida. O evento reforça a parceria de longa data entre a ONG e o órgão ministerial, que apoia a iniciativa pela 6ª edição.

“Estamos trabalhando para fazer a melhor corrida de todos os tempos, já que as corridas da ONG Carlos Daniel se destacam no circuito anual de corridas e a gente está aqui convidando a população para participar na defesa dessa causa tão importante que é a luta contra o câncer”, pontuou o procurador-geral.

As inscrições iniciam no próximo dia 29 de agosto, às 10h da manhã. A corrida está marcada para o dia 16 de novembro, às 6h, com ponto de partida na Praça Samaúma, em frente ao MP. Os corredores enfrentarão um percurso de 6 km pela bela orla de Macapá.

Com apenas 1.500 vagas disponíveis, a organização divulgou o esquema de lotes para as inscrições:

  • Primeiro lote: 500 vagas, no valor de R$ 65.
  • Segundo lote: 500 vagas, no valor de R$ 75.
  • Terceiro lote: 500 vagas, no valor de R$ 85.

A corrida contará com a presença VIP de Maria Zeferina Baldaia, a última brasileira campeã da São Silvestre em 2001, e Ronaldo da Costa, campeão da São Silvestre em 1994

“Além de oferecer qualidade de vida através da prática esportiva, queremos fortalecer as ações da ONG para continuar salvando vidas”, explicou Agenilson Pereira, ressaltando a importância da participação para a continuidade dos trabalhos da instituição.

A 8ª edição da corrida contará com a presença VIP de dois ícones do atletismo brasileiro: Maria Zeferina Baldaia, a última brasileira campeã da São Silvestre em 2001, e Ronaldo da Costa, campeão da São Silvestre em 1994 e da Maratona de Berlim em 1998. Além de prestigiarem o evento, ambos farão palestras sobre suas inspiradoras trajetórias durante a semana da corrida, oferecendo uma oportunidade única para os amantes do esporte.

Parceria com o MP e a ONG Carlos Daniel proporciona o evento

A corrida abrange quatro categorias, garantindo a inclusão de todos os participantes:

  • Geral (masculino e feminino)
  • Cadeirante (masculino e feminino)
  • Deficiente Visual (masculino e feminino)
  • Servidores do MP (masculino e feminino)

Os primeiros colocados de cada categoria serão agraciados com premiação em dinheiro. Os valores exatos estarão detalhados no regulamento oficial, a ser divulgado no lançamento da corrida, garantindo valores iguais para todas as categorias.

Cada participante inscrito receberá uma medalha com o tema Marabaixo ao final da corrida

Outros prêmios

Além da moto, serão sorteados também um micro-ondas, uma televisão, air fryer, assistente virtual, entre outros prêmios valiosos. Para concorrer aos prêmios, tem que estar presente no dia do evento, com o número de peito.

O kit do corredor inclui uma camisa de poliamida com elastano, uma viseira e uma sacochila. A organização ainda busca parceiros para incrementar ainda mais o kit. Cada participante inscrito receberá uma medalha com o tema Marabaixo ao final da corrida.

Seles Nafes
