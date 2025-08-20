‘A PF não tem lado’, diz novo superintendente no Amapá

Por SELES NAFES
Aos 45 anos, o delegado Milton Rodrigues Neves assume um dos maiores desafios de sua carreira de duas décadas na Polícia Federal: comandar a superintendência da PF num estado amazônico. Ele terá pela frente o combate a crimes complexos como tráfico, corrupção e delitos na fronteira, típicos de um estado amazônico com vastas fronteiras e rotas de escoamento. Além disso, caberá a ele liderar a instituição durante as eleições do próximo ano, que se desenha como uma das mais tensas e disputadas da história do Amapá. Neves falou com exclusividade ao Portal SN.
ficha técnica
Entrevista: Seles Nafes
Imagens: Caio Lucas Nunes da Silva
Edição: Antônio Batista Júnior
Seles Nafes