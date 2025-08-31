Acusado de executar usuário de drogas morre em confronto com Rotam

Magadiel Soares Duarte, de 26 anos, e Diego Souza, o DG, trocaram tiros com os policiais numa área conhecida pelo tráfico na zona norte de Macapá

Por OLHO DE BOTO

Dois indivíduos acabaram mortos em confronto com a Rondas Ostensivas Táticas Motorizada (Rotam/Bope), neste sábado (30), no Bairro São Lázaro, zona norte de Macapá.

A troca de tiros ocorreu em uma base do crime organizado, localizada em um ponto estratégico da Avenida Pedro Wilson, nas proximidades da “Matinha” e da “Ponte da Preta” — áreas conhecidas pelo intenso tráfico de drogas e que, segundo a polícia, servem de reduto para uma facção carioca que se instalou no Amapá.

Os militares patrulhavam pela região quando foram informados de que haveria criminosos fortemente armados reunidos dentro de uma casa de cor azul. Na chegada ao local, os policiais relataram ter sido atacados por pelo menos três atiradores, sendo que um deles conseguiu fugir pelos fundos da residência.

No revide, morreram Diego Eduardo de Souza, conhecido como “DG”, e Magadiel Soares Duarte, de 26 anos.

Este último respondia por tráfico de drogas e roubo, além de ser suspeito de participação na morte de Matheus Pereira Fonseca, dependente químico que respondia por homicídio e foi executado a tiros no dia 7 de agosto de 2023, após ser atraído para consumir drogas em um campinho de terra batida no bairro Amazonas, zona norte de Macapá. O crime teria sido motivado por acerto de contas, conforme apurações da polícia.

Com “DG” e Magadiel, foram encontradas duas pistolas, diversas munições e dois rádios comunicadores. Após a perícia, todo o material foi apresentado ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.