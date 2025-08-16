Acusado de ser mandante de chacina em garimpo é preso em Brasília

Por SELES NAFES

Policiais civis de Goiás e equipes do Ministério da Justiça, sob coordenação da Polícia Civil do Amapá, prenderam na noite deste sábado (16) o acusado de ser o mandante da chacina que deixou oito mortos em uma área de garimpo na divisa entre os estados do Amapá e do Pará, no início de agosto.

José Edno Alves de Oliveira, conhecido como Marujo, foi capturado em Samambaia, cidade-satélite de Brasília, no Distrito Federal. Ele estava com a prisão preventiva decretada pela justiça, a pedido da Polícia Civil do Amapá, que ficou responsável pelas investigações.

O delegado-geral da Polícia Civil, César Vieira, informou ao Portal SN que a Sejusp pedirá o recambiamento do acusado para o Amapá.

A chacina ocorreu no dia 3 de agosto em Almeirim, município paraense vizinho a Laranjal do Jari, no sul do Amapá. Os corpos começaram a aparecer no rio três dias depois.

De acordo com as investigações, o grupo de vítimas estava comprando terras na região para investir na extração de ouro, mas teria sido confundido com criminosos que realizaram assaltos na área de garimpo.

Cinco policiais militares do Amapá, entre eles um sargento de Lranjal do Jari que seria o líder do grupo, além de um guarda municipal e um garimpeiro, foram presos preventivamente em uma força-tarefa da Sejusp e tiveram as prisões mantidas na audiência de custódia.

Segundo a apuração, após a chacina, provas teriam sido destruídas em uma propriedade localizada em Laranjal do Jari.