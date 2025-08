Adolescente com longa ficha enfrenta a polícia e é morto em Mazagão

Segundo a polícia, o jovem de 17 anos era integrante de facção e já acumulava passagens por tráfico, homicídio e porte ilegal de arma

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um adolescente de 17 anos, identificado como Kevin Ruan Sousa Brito, morreu na noite desta sexta-feira (1º) após trocar tiros com policiais do Grupo Tático Aéreo (GTA), em uma ação no município de Mazagão, a 37 km de Macapá. Segundo a polícia, ele era integrante de uma facção criminosa e já era conhecido das forças de segurança por envolvimento em diversos crimes.

A ocorrência foi registrada no bairro Olaria. De acordo com o capitão Bryan Fonseca, Kevin reagiu à abordagem policial e atirou contra os agentes, que revidaram. O adolescente foi baleado, socorrido e levado ao hospital de Mazagão, mas não resistiu.

“Nesta abordagem, ele estava com uma pistola ponto quarenta, acabou atirando contra a equipe, houve a troca de tiros e ele acabou atingido. Foi socorrido, mas veio a óbito no hospital de Mazagão”, explicou o capitão.

Ainda segundo Fonseca, Kevin acumulava passagens por tráfico de drogas, homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Em uma das ações anteriores, a polícia encontrou na casa dele porções de entorpecentes e um revólver calibre 38.

“Era um indivíduo já bastante conhecido pelas unidades policiais e havia denúncias da própria população, informando que o mesmo plantava o terror no município”, afirmou o oficial.

A polícia também informou que Kevin teria participado da logística de fuga de um homicídio ocorrido este ano dentro de um mercantil da cidade.

A ação contou com o apoio de equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar, do Batalhão de Policiamento Rural e da Coordenadoria de Inteligência e Operações (Ciop).