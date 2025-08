Adolescente desaparece em cachoeira durante programação de verão no Amapá

Episódio aconteceu no fim de semana, no município a 300 km de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Um adolescente de 17 anos, identificado como Denilson Brito Mamede, desapareceu no último domingo (3) enquanto tomava banho na Cachoeira Grande, localizada no município de Amapá, a cerca de 300 quilômetros de Macapá. O incidente ocorreu por volta das 15h30.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amapá (CBM), o local onde a programação de Verão estava sendo realizada contava com a devida sinalização e boias de contenção. No entanto, testemunhas relataram aos militares que Denilson estava com outras três pessoas, vindo no sentido da cachoeira para a beira do rio, quando submergiu no meio do percurso.

As buscas por Denilson Brito Mamede foram iniciadas imediatamente, mas precisaram ser interrompidas ao anoitecer de domingo. O CBM informou que as operações de busca e resgate foram retomadas na manhã desta segunda-feira (4).

A Prefeitura de Amapá emitiu uma nota lamentando profundamente o ocorrido e manifestou solidariedade aos amigos e familiares do jovem desaparecido.