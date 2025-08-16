Adolescente sem CNH pega carro da mãe e causa acidente fatal em Macapá

Vítima conduzia uma BIZZ

Por RODRIGO DIAS

Um acidente na noite desta sexta-feira (15) no bairro Santa Rita, em Macapá, resultou na morte de Andressa Gabrielly Costa Monteiro, de 25 anos. O carro envolvido na colisão era dirigido por um adolescente de 17 anos, que havia pegado o veículo da mãe sem permissão.

O choque ocorreu no cruzamento da Rua Manoel Eudoxio Pereira com a Avenida Professora Cora de Carvalho. Segundo o Boletim de Ocorrência do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN), o adolescente dirigia um Caoa Chery, de placa SAK8l04, e permaneceu no local do acidente. Ele fez o teste do etilômetro, que deu resultado negativo para consumo de álcool, e confessou à equipe policial que havia pego o carro escondido da mãe.

Andressa Gabrielly, que conduzia uma motocicleta Biz de placa QLN 0395, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada ao Hospital de Emergência (HE). Infelizmente, o BPTRAN confirmou na manhã deste sábado (16) que ela não resistiu aos ferimentos e faleceu. A perícia foi acionada e realizou os procedimentos no local do acidente.

O Boletim de Ocorrência também informa que a motocicleta de Andressa estava com o licenciamento atrasado. Em relação ao adolescente e sua responsável, foram lavrados autos de infração com base em três artigos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

Art. 162, inciso I: Dirigir veículo sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou a Permissão para Dirigir.

Art. 164: Permissão para dirigir, entrega de direção a pessoa não habilitada.

Art. 230, inciso V: Conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado.

O menor foi encaminhado para a Delegacia Especializada para as providências cabíveis.