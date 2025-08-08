Advogada e ex-secretária de Saúde assume comando da Fcria

Ex-secretária de Saúde e servidora da Educação assume no lugar de Luis Eduardo Oliveira, exonerado pelo Diário Oficial

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O governador Clécio Luís (SD) exonerou Luis Eduardo Oliveira da presidência da Fundação da Criança e do Adolescente do Amapá (Fcria) e nomeou para o cargo a advogada Renilda Nascimento da Costa. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado com efeito retroativo a 7 de agosto.

Renilda é servidora efetiva da Secretaria de Estado da Educação (Seed) e licenciada em Letras. Ao longo da carreira, ocupou cargos estratégicos no primeiro escalão do governo estadual, como secretária de Estado da Saúde, de Gabinete e de Governo durante a gestão de Waldez Góes (PDT). No entanto, no início do ano, ela deixou o grupo político.

Em 2022, após vencer uma luta contra o câncer, foi cedida ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), onde atuou no gabinete da conselheira Marília Góes e na Escola de Contas.

Em maio deste ano, pediu exoneração para assumir um cargo técnico na Procuradoria-Geral do Estado (PGE), onde estava lotada antes da nomeação para a Fcria.

A Fcria é responsável pela execução de políticas públicas voltadas à proteção, atendimento e promoção dos direitos de crianças e adolescentes no Amapá.