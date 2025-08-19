Aeroporto de R$ 470 milhões alaga e ponte de R$ 101 milhões sofre colisão a 3 meses da COP30

Duas importantes estruturas do evento passam por crises

Por PEDRO PESSOA, especial de Belém para o Portal SN

A menos de três meses da Conferência do Clima (COP30), duas das principais obras em Belém voltadas à preparação da cidade para o evento internacional registraram falhas que acenderam o alerta sobre a preparação da cidade.

A primeira ocorrência foi no Aeroporto Internacional de Belém que registrou alagamentos no saguão de embarque, em meio às obras de modernização avaliadas em R$ 470 milhões. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram goteiras no teto, poças no chão e passageiros improvisando ao erguer os pés sobre malas para evitar contato com a água.

Segundo a concessionária Norte da Amazônia Airports (NOA), responsável pelo terminal, as infiltrações foram provocadas por uma forte chuva durante a movimentação de peças estruturais no telhado. A empresa afirmou que equipes atuaram de imediato para conter os vazamentos e que o local foi normalizado ainda na mesma noite. O cronograma das intervenções, inicialmente previsto para maio de 2026, foi antecipado para este ano em razão da COP30, que deve reunir cerca de 50 mil pessoas na capital paraense entre os dias 10 e 21 de novembro.

Além da ampliação de áreas de embarque e criação de novos espaços, o projeto inclui a construção de um pátio de aeronaves, modernização das pistas e implantação de sistemas de energia renovável.

Ponte de R$ 101 milhões atingida por embarcação

O outro episódio que chamou atenção ocorreu no último domingo (17), quando uma embarcação colidiu contra estruturas da nova ponte em construção entre os distritos de Outeiro e Icoaraci, considerada estratégica para a mobilidade durante a conferência.

O impacto danificou gaiolas de obra e provocou a perda de equipamentos como motores, cabos e andaimes metálicos. O comandante da embarcação foi preso horas depois, após tentar fugir e ser localizado pela Polícia Civil no bairro da Cremação. Ele foi autuado por colocar em risco a segurança da navegação e causar danos ao patrimônio público.

Avaliada em R$ 101 milhões, a ponte sobre o Furo do Maguari tem previsão de entrega em setembro e já estava 84% concluída no início de agosto. O Governo do Pará informou que não houve danos à estrutura principal e que o cronograma não foi comprometido.

Com 414 metros de extensão e 10,5 metros de largura, a ponte deve ligar Outeiro a um porto que receberá cruzeiros durante a COP30, facilitando o acesso aos locais oficiais do evento, como o Parque da Cidade.