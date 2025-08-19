Agressões: Dalua diz que Furlan mente e usa pauta feminina para ser ‘herói’

Pedro Dalua ressaltou que, apesar de a comissão processante ter sido criada, isso não quer dizer que o prefeito será cassado: "terá o direito de se defender"

Por SELES NAFES

O presidente da Câmara Municipal de Macapá, Pedro Dalua (União), afirmou nesta terça-feira (19) que o prefeito Antônio Furlan utilizou como “escudo” a falsa narrativa de que duas assessoras dele estavam sendo agredidas quando decidiu aplicar uma gravata no cinegrafista Hiran Fróes, da equipe do jornalista Heverson Castro, no último domingo (17).

“Ele insiste em colocar duas mulheres comissionadas como escudo para tentar sair de herói. Mesmo que tivesse acontecido não tinha direito de agredir, mas de chamar a força policial e agir com o rigor da lei, e não fora dela”, resumiu o presidente.

Dalua também criticou a conduta da Guarda Municipal, destacando que os agentes ignoraram o apelo do jornalista, que alegava ter problemas cardíacos enquanto era algemado.

“Eles passaram mais de sete horas presos. Não podemos aceitar que tenta ser herói no mês de combate ao feminicídio onde tenta comover a sociedade num gesto agressivo. Não podemos deixar como está”, acrescentou.

A sessão desta terça-feira (19) foi marcada por tumulto e ameaças de apoiadores do prefeito contra vereadores da mesa diretora, registradas em vídeo. Nesse contexto, a Câmara recebeu a denúncia formal de Hiran Fróes e aprovou, por unanimidade (12 votos a zero), a abertura de uma comissão processante. Os vereadores da base de apoio ao prefeito decidiram não votar, optando em participar do sorteio para escolha dos nomes da comissão processante.

Apesar de o pedido de cassação por agressão e quebra de decoro ter sido protocolado, Dalua ponderou que a instalação da comissão não significa que o prefeito será cassado.

“Ele vai poder se defender. A comissão vai poder chamar as assessoras que se dizem agredidas, os guardas, os jornalistas e o prefeito”, concluiu.

A comissão formada por três vereadores terá 90 dias para concluir os trabalhos.